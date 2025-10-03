Goûter conté Médiathèque du Bassin d’Aurillac Aurillac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Des histoires folles, folles, folles !

Les médiathécaires du secteur enfance vous invitent à découvrir des histoires humoristiques, fantaisistes voire loufoques !

Petites et grandes oreilles, entrez dans cet univers de folie le temps d’une pause contée à deux voix.

Goûter offert en amont de la séance de lecture.

Médiathèque du Bassin d’Aurillac Rue du 139e Rgt d’Infanterie, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471468636 http://mediatheque.caba.fr

©Aurillac Agglomération