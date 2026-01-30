Goûter court-métrage La beauté ne se voit pas Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Goûter court-métrage La beauté ne se voit pas

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Sylvain vous présente son court-métrage la beauté ne se voit pas pendant un moment d’échanges et d’un goûter.

Participant au Festival Nikon, il a réalisé ce petit film en s’inspirant de ses souvenirs d’enfance à Beauregard, auprès de sa maman Thérèse et de Yvette, sa tante non-voyante.

Le bar sera ouvert pour proposer boissons chaudes ou fraiches et des crêpes ! .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter court-métrage La beauté ne se voit pas

L’événement Goûter court-métrage La beauté ne se voit pas Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine