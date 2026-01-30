Goûter court-métrage La beauté ne se voit pas Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson
samedi 14 février 2026.
Goûter court-métrage La beauté ne se voit pas
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Gratuit
2026-02-14
2026-02-14
2026-02-14
Sylvain vous présente son court-métrage la beauté ne se voit pas pendant un moment d’échanges et d’un goûter.
Participant au Festival Nikon, il a réalisé ce petit film en s’inspirant de ses souvenirs d’enfance à Beauregard, auprès de sa maman Thérèse et de Yvette, sa tante non-voyante.
Le bar sera ouvert pour proposer boissons chaudes ou fraiches et des crêpes ! .
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
English : Goûter court-métrage La beauté ne se voit pas
