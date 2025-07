Goûter couture Les Briques Lion-sur-Mer

Goûter couture Les Briques Lion-sur-Mer mercredi 16 juillet 2025.

Goûter couture

Les Briques 8 Rue Morel de Than Lion-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16

Animé par une couturière professionnelle, conseils et astuces.

Vous avez envie de découvrir le fait main, et crier haut et fort C’est moi qui l’ai fait !

Venez réaliser ce set de table nomade ou cette besace modulable (sacoche vélo / sac bandoulière).

Les Briques 8 Rue Morel de Than Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 20 65 06 35

English : Goûter couture

Led by a professional seamstress, tips and tricks.

Would you like to discover handmade products, and shout out loud and clear: « I made it!

Come and make this nomadic placemat or modular besace (bike bag / shoulder bag).

German : Goûter couture

Von einer professionellen Schneiderin geleitet, Tipps und Tricks.

Sie haben Lust, das Handgemachte zu entdecken und laut und deutlich zu rufen: « Das habe ich gemacht! »

Nähen Sie ein Tischset für unterwegs oder eine modulierbare Umhängetasche (Fahrradtasche / Umhängetasche).

Italiano :

Guidati da una sarta professionista, consigli e suggerimenti.

Volete scoprire prodotti fatti a mano e gridare forte e chiaro: « Questo l’ho fatto io!

Venite a realizzare questa tovaglietta nomade o questa bisaccia flessibile (borsa da bici/borsa a tracolla).

Espanol :

De la mano de una costurera profesional, consejos y trucos.

Te gustaría descubrir productos hechos a mano y gritar alto y claro: « ¡Esto lo he hecho yo!

Ven a hacer este mantel individual nómada o esta alforja flexible (bolsa de bicicleta / bandolera).

