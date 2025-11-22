Goûter couture Les Briques Lion-sur-Mer

Goûter couture

Les Briques 8 Rue Morel de Than Lion-sur-Mer Calvados

Animé par une couturière professionnelle, conseils et astuces.

Vous avez envie de découvrir le fait main, et crier haut et fort

C’est moi qui l’ai fait ! et de l’offrir en Cadeau de Noël .

Venez réaliser l’un de ces 3 modèles, durant 2h de couture et un instant goûter (une boisson froide ou chaude et un gâteau ou une crêpe).

Dans un cadre chaleureux, comme à la maison et avec des produits Bio .

English : Goûter couture

Led by a professional seamstress, tips and tricks.

Would you like to discover handmade products, and shout out loud and clear: I made it!

Come and make this nomadic placemat or modular besace (bike bag shoulder bag).

German : Goûter couture

Geleitet von einer professionellen Schneiderin, Tipps und Tricks.

Sie haben Lust, das Handgemachte zu entdecken und laut und deutlich zu rufen:

Das habe ich selbst gemacht und es als Weihnachtsgeschenk zu verschenken.

Italiano :

Guidati da una sarta professionista, consigli e suggerimenti.

Volete scoprire prodotti fatti a mano e gridare forte e chiaro:

L’ho fatto io e regalarlo a Natale.

Espanol :

De la mano de una costurera profesional, consejos y trucos.

¿Te gustaría descubrir productos hechos a mano y gritar alto y claro:

Lo he hecho yo y regalarlo por Navidad.

