Goûter couture Les Briques Lion-sur-Mer
Goûter couture Les Briques Lion-sur-Mer samedi 22 novembre 2025.
Goûter couture
Les Briques 8 Rue Morel de Than Lion-sur-Mer Calvados
Début : 2025-11-22 15:30:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Animé par une couturière professionnelle, conseils et astuces.
Vous avez envie de découvrir le fait main, et crier haut et fort
C’est moi qui l’ai fait ! et de l’offrir en Cadeau de Noël .
Venez réaliser l’un de ces 3 modèles, durant 2h de couture et un instant goûter (une boisson froide ou chaude et un gâteau ou une crêpe).
Dans un cadre chaleureux, comme à la maison et avec des produits Bio .
Les Briques 8 Rue Morel de Than Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 20 65 06 35
English : Goûter couture
Led by a professional seamstress, tips and tricks.
Would you like to discover handmade products, and shout out loud and clear: I made it!
Come and make this nomadic placemat or modular besace (bike bag shoulder bag).
German : Goûter couture
Geleitet von einer professionellen Schneiderin, Tipps und Tricks.
Sie haben Lust, das Handgemachte zu entdecken und laut und deutlich zu rufen:
Das habe ich selbst gemacht und es als Weihnachtsgeschenk zu verschenken.
Italiano :
Guidati da una sarta professionista, consigli e suggerimenti.
Volete scoprire prodotti fatti a mano e gridare forte e chiaro:
L’ho fatto io e regalarlo a Natale.
Espanol :
De la mano de una costurera profesional, consejos y trucos.
¿Te gustaría descubrir productos hechos a mano y gritar alto y claro:
Lo he hecho yo y regalarlo por Navidad.
