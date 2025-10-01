Goûter créatif Saveurs d’octobre Herbignac

Goûter créatif Saveurs d’octobre

26 boulevard de la Brière Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-01 2025-10-22 2025-10-29

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, P’tea Biscuit vous propose un Goûter créatif

Abracadabra ! En octobre, P’tea Biscuit devient le repaire des petits créateurs en herbe ! Avec Les Étoiles de Tamaca jardin automnal à composer, toile à tisser, araignée, chauve-souris et petite sorcière à inventer… le tout accompagné d’un goûter maison ensorcelant. Places limitées.

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

26 boulevard de la Brière Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 49 57 contact@pteabiscuit.fr

