Goûter créatif végétal en famille Orthez

Goûter créatif végétal en famille
24 Boulevard des Pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-21 16:30:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
2026-02-21
Goûter accompagné d’un atelier créations végétales pour parents/enfants, grands parents/enfants ou adulte seul. .
24 Boulevard des Pommes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 04 16
English : Goûter créatif végétal en famille
