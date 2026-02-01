Goûter créatif végétal en famille

24 Boulevard des Pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:30:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Goûter accompagné d’un atelier créations végétales pour parents/enfants, grands parents/enfants ou adulte seul. .

24 Boulevard des Pommes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 04 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter créatif végétal en famille

L’événement Goûter créatif végétal en famille Orthez a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Béarn