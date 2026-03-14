Goûter « Croc-livres » Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Vendredi 24 avril · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 8 à 12 ans Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Tu as entre 8 et 12 ans et tu dévores les livres ? Ou bien tu as du mal à trouver une lecture à ton goût ? Tu as envie de partager tes derniers coups de coeur, tes dernières lectures et tu es curieux.se de découvrir de nouvelles saveurs ? Le goûter « Croc-livres » est pour toi ! Nous nous réunirons autour d’un bon goûter pour parler romans, BD, poésie… tout ce qui se lit.Vendredi 24 avril · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 8 à 12 ans

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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