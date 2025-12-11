Goûter-crochet à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré

Goûter-crochet à la MJC

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Un après-midi rien que pour vous avec du crochet et des gourmandises !

Entrée libre. Apportez vos outils et travaux en cours !

Tous niveaux, initiation incluse.

Avec tata Alice à l’étage de la MJC de Naintré ! .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

