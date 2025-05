Goûter Culture Musique : Conservatoire de Nantes – Passage Sainte-Croix Nantes, 6 juin 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 17:00 – 18:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

Un vendredi sur deux, les goûters culture proposent une découverte de diverses disciplines telles que la poésie, la théologie, la philosophie, la musique et les arts visuels.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/gouter-culture-musique-conservatoire-de-nantes-2/