Goûter culture, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Goûter culture Jeudi 16 avril, 15h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Sur inscription – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

« Les plus grandes arnaques de l’Histoire » par Charlotte Chaulin

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