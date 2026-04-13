Goûter culture, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt
Goûter culture, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 16 avril 2026.
Goûter culture Jeudi 16 avril, 15h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines
Sur inscription – Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
« Les plus grandes arnaques de l’Histoire » par Charlotte Chaulin
DR
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