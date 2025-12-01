Goûter dansant Centre socioculturel Le Kiosque Benet

Goûter dansant

Centre socioculturel Le Kiosque 45 rue de la Combe Benet Vendée

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

2025-12-10

Le centre socio-culturel le Kiosque et la bibliothèque Gabriel-Delaunay de Benet s’associent pour vous proposer un goûter dansant

Thierry Guitton vous proposera un concert à l’accordéon et vous pourrez vous régaler de bûches confectionnées par les bénévoles du Kiosque.

Gratuit -Tout public au rez-de-chaussée du Transfo .

Centre socioculturel Le Kiosque 45 rue de la Combe Benet 85490 Vendée Pays de la Loire lekiosque.centres-sociaux.fr

