Goûter dansant Centre socioculturel Le Kiosque Benet
Goûter dansant Centre socioculturel Le Kiosque Benet mercredi 10 décembre 2025.
Goûter dansant
Centre socioculturel Le Kiosque 45 rue de la Combe Benet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 17:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Le centre socio-culturel le Kiosque et la bibliothèque Gabriel-Delaunay de Benet s’associent pour vous proposer un goûter dansant
Thierry Guitton vous proposera un concert à l’accordéon et vous pourrez vous régaler de bûches confectionnées par les bénévoles du Kiosque.
Gratuit -Tout public au rez-de-chaussée du Transfo .
Centre socioculturel Le Kiosque 45 rue de la Combe Benet 85490 Vendée Pays de la Loire lekiosque.centres-sociaux.fr
English :
L’événement Goûter dansant Benet a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin