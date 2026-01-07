Goûter dansant Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer

Goûter dansant

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Après-midi dansant animé par Ann-Laora ! Venez profiter d’un moment convivial au rythme de la musique. Sur inscription entrée payante 2 crêpes + 1 boisson incluses.

Ne manquez pas cette belle occasion de danser et de partager un moment chaleureux ! .

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 64 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Goûter dansant Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme