Goûter dansant Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Après-midi dansant animé par Ann-Laora ! Venez profiter d’un moment convivial au rythme de la musique. Sur inscription entrée payante 2 crêpes + 1 boisson incluses.
Ne manquez pas cette belle occasion de danser et de partager un moment chaleureux ! .
Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 64 18
