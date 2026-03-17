Goûter dansant des Seniors TARBES Tarbes

Goûter dansant des Seniors

TARBES 57 rue du Corps Franc-Pommiès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Nous sommes heureux de vous convier à notre goûter dansant animé par l’association Danse Passion de Séméac !

Au programme Danse et musique Goûter gourmand Ambiance conviviale

Pensez à réserver !

Pour plus d’infos sur nos services, téléchargez notre flyer Maison des Lys > Voir document (bloc Coordonnées)

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TARBES 57 rue du Corps Franc-Pommiès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 61 43 87 68 maisondeslys65@gmail.com

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English :

We’re delighted to invite you to our afternoon tea dance, hosted by Séméac’s Danse Passion association!

On the program: Dance and music Gourmet snack Friendly atmosphere

Don’t forget to book!

For more information on our services, download our Maison des Lys flyer > See document (Contact us block)

L’événement Goûter dansant des Seniors Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65