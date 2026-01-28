Goûter dansant musette Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Goûter dansant musette

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

L’association Cubanama vous invite à un goûter dansant ouvert à tous, animé par le groupe Capbreton Musette.

Rendez-vous de 14h à 17h, avec au programme

Musique musette en live. Danse pour tous. Animations.

Entrée 10 € Pâtisserie et boisson offertes .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 35 80 20

