Goûter dansant musette Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
dimanche 15 février 2026.
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-15
L’association Cubanama vous invite à un goûter dansant ouvert à tous, animé par le groupe Capbreton Musette.
Rendez-vous de 14h à 17h, avec au programme
Musique musette en live. Danse pour tous. Animations.
Entrée 10 € Pâtisserie et boisson offertes .
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 35 80 20
English : Goûter dansant musette
