Goûter d’Avril Parc des Bayles Isle

Goûter d’Avril

Parc des Bayles 123 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Dès le milieu de l’après-midi, l’amicale des Parents d’Élèves d’Isle vous propose une vente de goûter à la sortie de l’école ou de la garderie (gâteau et jus de fruits, barbe à papa, popcorn et bonbons !), des jeux pour petits et grands et un stand pour l’entretien des vélos.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parc des Bayles 123 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Goûter d’Avril

L’événement Goûter d’Avril Isle a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Limoges Métropole