Goûter d’Avril Parc des Bayles Isle
Goûter d’Avril Parc des Bayles Isle vendredi 3 avril 2026.
Goûter d’Avril
Parc des Bayles 123 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Dès le milieu de l’après-midi, l’amicale des Parents d’Élèves d’Isle vous propose une vente de goûter à la sortie de l’école ou de la garderie (gâteau et jus de fruits, barbe à papa, popcorn et bonbons !), des jeux pour petits et grands et un stand pour l’entretien des vélos.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc des Bayles 123 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Goûter d’Avril
L’événement Goûter d’Avril Isle a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Limoges Métropole
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