Goûter de Lancement Flers mercredi 8 octobre 2025.
9 Rue du Collège Flers Orne
Début : 2025-10-08 15:30:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Pour lancer cette nouvelle édition du festival Vibra’Mômes, nous vous invitons à venir partager un après-midi festif et convivial au Pôle culturel Jean-Chaudeurge. Les spectacles et ateliers composant la programmation du 13ème festival Vibra’Mômes seront présentés, nous pourrons échanger autour d’un goûter et avoir un avant-goût du festival grâce aux jeux et animations proposés.
Un festival co-organisé par le conseil départemental de l’Orne, Flers Agglo et la Ville de Flers. .
9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 mediatheque.flers@flers-agglo.fr
English : Goûter de Lancement
