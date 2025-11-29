“GOÛTER DE L’ART” « LE MOYEN ÂGE » Agde

Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif

> Animé par Isabelle Mas-Reignier

Les primitifs italiens vont faire évoluer la peinture religieuse et sont à l’origine des premiers portraits.

Ils s’attachent à représenter une réalité en volume et en perspective.De Cimabue à Della Francesca, évolution de la peinture italienne entre le XIIIème et le XVème siècles, grâce à quelques oeuvres clefs.

>Projection commentée suivie d’un goûter participatif.

> Gratuit

> Sur réservation 04.67.94.67.00 .

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00 mediathequeagathoise@ville-agde.fr

Lecture by Isabelle Mas-Reignier.

> Guided screening followed by a snack

Konferenz unter der Leitung von Isabelle Mas-Reignier.

> Kommentierte Vorführung, gefolgt von einem partizipativen Imbiss

Conferenza tenuta da Isabelle Mas-Reignier.

> Proiezione guidata seguita da uno spuntino

Conferencia de Isabelle Mas-Reignier.

> Proyección guiada seguida de un aperitivo

