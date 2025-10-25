“GOÛTER DE L’ART” » LES ARTS ASIATIQUES AU MUSÉE GUIMET » Agde

“GOÛTER DE L’ART” » LES ARTS ASIATIQUES AU MUSÉE GUIMET » Agde samedi 25 octobre 2025.

“GOÛTER DE L’ART” » LES ARTS ASIATIQUES AU MUSÉE GUIMET »

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif

> Animé par Isabelle Mas-Reignier

Étude de porcelaines décorées de fleurs, vaisselle Céladon, sculptures en bois doré, statuettes Ming Ki, coffres en bois laqués, vases en jade, pierres de Lettrés, paravents en soie, kimonos et parures.

>Projection commentée suivie d’un goûter participatif.

> Gratuit

> Sur réservation 04.67.94.67.00 .

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00 mediathequeagathoise@ville-agde.fr

English :

Lecture by Isabelle Mas-Reignier.

> Guided screening followed by a snack

German :

Konferenz unter der Leitung von Isabelle Mas-Reignier.

> Kommentierte Vorführung, gefolgt von einem partizipativen Imbiss

Italiano :

Conferenza tenuta da Isabelle Mas-Reignier.

> Proiezione guidata seguita da uno spuntino

Espanol :

Conferencia de Isabelle Mas-Reignier.

> Proyección guiada seguida de un aperitivo

