Goûter de Noël à la Ludothèque, 17.12.2025 Ludothèque Conches-en-Ouche

Goûter de Noël à la Ludothèque, 17.12.2025

Ludothèque 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

La ludothèque de Conches vous a préparé une après-midi jeux mercredi 17 décembre 2025 de 15h à 17h autour d’un goûter de Noël et de jeux pour tous jeu de l’oie de Noël, jeu Le nez d’Olaf, jeu Devine tête …

Venez passer un bon moment avec Maud et Lidwine qui sauront animer comme personne cette après-midi festive.

Médiathèque de Conches

Pôle culturel

14 rue Jacques Villon

27190 Conches-en-Ouche

02 32 31 43 15

luodtheque@conchesenouche.com .

