Goûter de Noël à la Ludothèque, 17.12.2025 Ludothèque Conches-en-Ouche
Goûter de Noël à la Ludothèque, 17.12.2025 Ludothèque Conches-en-Ouche mercredi 17 décembre 2025.
Goûter de Noël à la Ludothèque, 17.12.2025
Ludothèque 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
La ludothèque de Conches vous a préparé une après-midi jeux mercredi 17 décembre 2025 de 15h à 17h autour d’un goûter de Noël et de jeux pour tous jeu de l’oie de Noël, jeu Le nez d’Olaf, jeu Devine tête …
Venez passer un bon moment avec Maud et Lidwine qui sauront animer comme personne cette après-midi festive.
Médiathèque de Conches
Pôle culturel
14 rue Jacques Villon
27190 Conches-en-Ouche
02 32 31 43 15
luodtheque@conchesenouche.com .
Ludothèque 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 31 43 15 ludotheque@conchesenouche.com
English : Goûter de Noël à la Ludothèque, 17.12.2025
L’événement Goûter de Noël à la Ludothèque, 17.12.2025 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2025-12-10 par OT du Pays de Conches