Goûter de Noël Salle des fêtes Alligny-Cosne

Salle des fêtes Route de Saint-Amand Alligny-Cosne Nièvre
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Dès 15h, la salle des fêtes s’illuminera dans une ambiance douce et joyeuse, où chacun petits, grands, en famille, entre amis ou en solo pourra partager un après-midi rempli de sourires, de rires et d’émerveillement.
Cet événement est ouvert à tous !
Au programme de cette fête chaleureuse
– Des contes enchantés pour rêver et s’échapper le temps d’un instant
– La Boîte aux Lettres du Père Noël, prête à recevoir les souhaits les plus tendres. Pour les retardataires c’est le moment d’envoyer vos écrits qui seront expédiés tout droit au Pôle Nord
– Une rencontre et une photo avec le Père Noël, pour créer un souvenir magique
– Des chants chorales, doux et lumineux comme des flocons de Noël
Et parce que Noël, c’est aussi le plaisir de partager un goûter…
– Vin chaud, crêpes et douceurs de saison réchaufferont les mains et les cœurs.
– Un chocolat chaud et une gourmandise sucrée seront offerts à chaque enfant, pour ajouter une touche de douceur à cette journée féerique.
Notre petit doigt nous informe également que le Père Noël sera entouré de 4 de ses lutins les plus malicieux pour vous faire rire. .
