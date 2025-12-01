Goûter de Noël Salle des fêtes Alligny-Cosne

Goûter de Noël

Salle des fêtes Route de Saint-Amand Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Dès 15h, la salle des fêtes s’illuminera dans une ambiance douce et joyeuse, où chacun petits, grands, en famille, entre amis ou en solo pourra partager un après-midi rempli de sourires, de rires et d’émerveillement.

Cet événement est ouvert à tous !

Au programme de cette fête chaleureuse

– Des contes enchantés pour rêver et s’échapper le temps d’un instant

– La Boîte aux Lettres du Père Noël, prête à recevoir les souhaits les plus tendres. Pour les retardataires c’est le moment d’envoyer vos écrits qui seront expédiés tout droit au Pôle Nord

– Une rencontre et une photo avec le Père Noël, pour créer un souvenir magique

– Des chants chorales, doux et lumineux comme des flocons de Noël

Et parce que Noël, c’est aussi le plaisir de partager un goûter…

– Vin chaud, crêpes et douceurs de saison réchaufferont les mains et les cœurs.

– Un chocolat chaud et une gourmandise sucrée seront offerts à chaque enfant, pour ajouter une touche de douceur à cette journée féerique.

Notre petit doigt nous informe également que le Père Noël sera entouré de 4 de ses lutins les plus malicieux pour vous faire rire. .

Salle des fêtes Route de Saint-Amand Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Goûter de Noël

L’événement Goûter de Noël Alligny-Cosne a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Bourgogne Coeur de Loire