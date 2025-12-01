Goûter de Noël Angoulême

Goûter de Noël

Square Saint Gelais Angoulême Charente

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Nous vous invitons à partager un moment convivial et festif lors de notre Goûter de Noël.

Square Saint Gelais Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

We invite you to share a convivial and festive moment at our Christmas Party.

German :

Wir laden Sie ein, bei unserer Weihnachtsgoûter einen geselligen und festlichen Moment zu teilen.

Italiano :

Vi invitiamo a condividere un momento di festa e convivialità alla nostra festa di Natale.

Espanol :

Le invitamos a compartir un momento festivo y de convivencia en nuestra fiesta de Navidad.

