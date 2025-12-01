Goûter de Noël Angoulême
Goûter de Noël Angoulême vendredi 12 décembre 2025.
Goûter de Noël
Square Saint Gelais Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Nous vous invitons à partager un moment convivial et festif lors de notre Goûter de Noël.
.
Square Saint Gelais Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
English :
We invite you to share a convivial and festive moment at our Christmas Party.
German :
Wir laden Sie ein, bei unserer Weihnachtsgoûter einen geselligen und festlichen Moment zu teilen.
Italiano :
Vi invitiamo a condividere un momento di festa e convivialità alla nostra festa di Natale.
Espanol :
Le invitamos a compartir un momento festivo y de convivencia en nuestra fiesta de Navidad.
L’événement Goûter de Noël Angoulême a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême