Goûter de Noël au Castelbrac Hôtel Castelbrac Dinard

Goûter de Noël au Castelbrac
Hôtel Castelbrac 17 Avenue George V Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 18:00:00
2025-12-23
Profitez d’un moment cocooning avant l’effervescence des fêtes de Noël. Le goûter comprend
– Un accès au buffet de pâtisseries de Noël (bûche roulée, oursons en guimauve, crêpes à la minute, sucettes, etc.)
– Une boisson (fraîche ou chaude), Cocktails festifs et créations surprenantes
Différents ateliers
– Atelier gaufres
– Atelier ludique animé par Le Duo La Belle & Le Blues, permettant aux enfants de découvrir et manipuler divers instruments
– Une rencontre/ Photo avec le Père Noël
Réservation conseillée 02 99 80 30 00 ou info@castelbrac.com .
