Goûter de Noël au Castelbrac Hôtel Castelbrac Dinard

Goûter de Noël au Castelbrac

Hôtel Castelbrac 17 Avenue George V Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Profitez d’un moment cocooning avant l’effervescence des fêtes de Noël. Le goûter comprend

– Un accès au buffet de pâtisseries de Noël (bûche roulée, oursons en guimauve, crêpes à la minute, sucettes, etc.)

– Une boisson (fraîche ou chaude), Cocktails festifs et créations surprenantes

Différents ateliers

– Atelier gaufres

– Atelier ludique animé par Le Duo La Belle & Le Blues, permettant aux enfants de découvrir et manipuler divers instruments

– Une rencontre/ Photo avec le Père Noël

Réservation conseillée 02 99 80 30 00 ou info@castelbrac.com .

