Goûter de Noël au Chevaux du Coat Les Chevaux du Coat Plourivo

Goûter de Noël au Chevaux du Coat

Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Venez partager un moment conviviale au Chevaux du Coat pour le goûter de Noël où une buvette et un concours de gâteau aura lieu (partage des gâteaux).

D’autres activités prévues telles qu’un concours de dessin/coloriage, une visite du lieu, pansage/soins d’équidés, espace photo. .

Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

