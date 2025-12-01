Goûter de Noël avec La Croisée des Villages Salle d’animation de l’EVS Saint-Maixent-l’École

Goûter de Noël avec La Croisée des Villages

Salle d’animation de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Participez à un goûter solidaire et partagez un moment chaleureux autour de douceurs et dans la convivialité. Une belle occasion de se retrouver, d’échanger et de soutenir ensemble une initiative porteuse de solidarité. .

Salle d’animation de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

