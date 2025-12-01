Goûter de Noël

7 rue de la Liberté Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 16:15:00

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Enfants d’hier et d’aujourd’hui, nous vous attendons après l’école pour un goûter festif suivi de lectures d’histoires de Noël.

.

7 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 23 06 bibliotheque.besayes26@laposte.net

English :

Children of yesterday and today, we look forward to welcoming you after school for a festive snack followed by readings of Christmas stories.

L’événement Goûter de Noël Bésayes a été mis à jour le 2025-12-10 par Valence Romans Tourisme