Goûter de Noël Bésayes
Goûter de Noël Bésayes lundi 15 décembre 2025.
Goûter de Noël
7 rue de la Liberté Bésayes Drôme
Début : 2025-12-15 16:15:00
Enfants d’hier et d’aujourd’hui, nous vous attendons après l’école pour un goûter festif suivi de lectures d’histoires de Noël.
7 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 23 06 bibliotheque.besayes26@laposte.net
English :
Children of yesterday and today, we look forward to welcoming you after school for a festive snack followed by readings of Christmas stories.
