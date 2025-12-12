Goûter de Noël Cazères-sur-l’Adour

Goûter de Noël

L’équipe municipale vos invite à son goûter avec gâteaux, vin chaud, café, chocolat le jeudi 18 décembre à partir de 16h. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 25 80 contact@cazeres-sur-adour.org

