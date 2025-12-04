Goûter de Noël de l’association Feelethik Salle Rosazza Andernos-les-Bains

Goûter de Noël de l’association Feelethik

Salle Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’association Feelethik organise son goûter de Noël, ouvert à tous (adhérents ou non, famille, amis, voisins..)

Vous pourrez découvrir et vous initier aux arts du cirque et du skateboard.

Scène ouverte avec les adhérents, démonstrations et jeux.

Buvette sur place, entrée libre et gratuite. .

Salle Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com

