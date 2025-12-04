Goûter de Noël de l’association Feelethik Salle Rosazza Andernos-les-Bains
Goûter de Noël de l’association Feelethik Salle Rosazza Andernos-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Goûter de Noël de l’association Feelethik
Salle Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’association Feelethik organise son goûter de Noël, ouvert à tous (adhérents ou non, famille, amis, voisins..)
Vous pourrez découvrir et vous initier aux arts du cirque et du skateboard.
Scène ouverte avec les adhérents, démonstrations et jeux.
Buvette sur place, entrée libre et gratuite. .
Salle Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com
English : Goûter de Noël de l’association Feelethik
L’événement Goûter de Noël de l’association Feelethik Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Andernos-les-Bains