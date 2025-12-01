Goûter de Noël Rue Paul Bignon Eu
Rue Paul Bignon Espace de vie sociale Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Sur inscription.
Espace de motricité pour les plus petits Jeux de société pour les grands Contes de Noël pour tous Atelier bricolage Tirages au sort de la tombola plusieurs lots à gagner Chocolat chaud & petites gourmandises. .
Rue Paul Bignon Espace de vie sociale Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 64 57
