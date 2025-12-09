Goûter de Noël Salle polyvalente La Gare Eymet

Goûter de Noël

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchel De Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez célébrer les fêtes de fin d’années avant l’heure avec le FCOE !

Au programme

Une auberge espagnole tous ensemble, alors amenez ce qu’il vous plait à boire et à manger ! Mais il aussi une petite surprise au programme… alors préparez-vous à vous faire offrir un drôle de cadeau et venez nombreux !! .

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchel De Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine secretariat.fcoe@outlook.fr

English : Goûter de Noël

L’événement Goûter de Noël Eymet a été mis à jour le 2025-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides