Goûter de Noël Salle polyvalente La Gare Eymet
Goûter de Noël Salle polyvalente La Gare Eymet vendredi 19 décembre 2025.
Goûter de Noël
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchel De Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Venez célébrer les fêtes de fin d’années avant l’heure avec le FCOE !
Au programme
Une auberge espagnole tous ensemble, alors amenez ce qu’il vous plait à boire et à manger ! Mais il aussi une petite surprise au programme… alors préparez-vous à vous faire offrir un drôle de cadeau et venez nombreux !! .
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchel De Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine secretariat.fcoe@outlook.fr
English : Goûter de Noël
L’événement Goûter de Noël Eymet a été mis à jour le 2025-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides