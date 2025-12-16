Goûter de Noël Hérimoncourt
Goûter de Noël Hérimoncourt samedi 20 décembre 2025.
Goûter devant le parvis de la mairie.
Distribution de jouets aux enfants. .
