Goûter de Noêl Centre SocioCulturel Melle

Goûter de Noêl

Centre SocioCulturel 8 place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le Centre SocioCulturel invite toutes les personnes intéressées à venir partager un moment festif autour d’un goûter, d’ateliers et avec la présence d’un magicien.

Événement gratuit et ouvert à tous et toutes, adultes, enfants, familles… .

Centre SocioCulturel 8 place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05

English : Goûter de Noêl

L’événement Goûter de Noêl Melle a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Pays Mellois