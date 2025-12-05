Goûter de Noêl Centre SocioCulturel Melle
vendredi 5 décembre 2025.
Goûter de Noêl
Centre SocioCulturel 8 place René Groussard Melle Deux-Sèvres
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Le Centre SocioCulturel invite toutes les personnes intéressées à venir partager un moment festif autour d’un goûter, d’ateliers et avec la présence d’un magicien.
Événement gratuit et ouvert à tous et toutes, adultes, enfants, familles… .
Centre SocioCulturel 8 place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05
