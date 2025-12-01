Goûter de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Goûter de Noël Noël à Chartres 2025

Rue de la Porte Guillaume Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Vous avez rendez-vous rue de la Porte Guillaume pour le Goûter de Noël. Le Père Noël sera présent pour émerveiller petits et grands, accompagné d’une fanfare festive qui fera vibrer la place !

Venez célébrer la magie de Noël autour d’un délicieux vin chaud offert par les commerçants du quartier. Crêpes et autres gourmandises seront aussi à déguster. Un moment convivial et joyeux à ne pas manquer pour bien commencer les fêtes ! Un événement organisé par les Vitrines C’Chartres. .

English :

Join us on rue de la Porte Guillaume for the Goûter de Noël. Santa Claus will be on hand to amaze young and old alike, accompanied by a festive brass band that’ll get the place rocking!

German :

Sie treffen sich in der Rue de la Porte Guillaume zum Goûter de Noël . Der Weihnachtsmann wird anwesend sein, um Groß und Klein in Staunen zu versetzen, begleitet von einer festlichen Blaskapelle, die den Platz zum Vibrieren bringen wird!

Italiano :

Unitevi a noi in rue de la Porte Guillaume per il Goûter de Noël. Babbo Natale sarà a disposizione per deliziare grandi e piccini, accompagnato da una festosa banda di ottoni che farà scatenare il pubblico!

Espanol :

Acompáñenos en la rue de la Porte Guillaume para la Goûter de Noël. Papá Noel hará las delicias de grandes y pequeños, acompañado de una banda de música que amenizará la velada

