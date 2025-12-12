Goûter de Noël Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Goûter de Noël

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Retrouvons-nous à 16h33 pour partager un goûter de noël en toute simplicité avant les vacances officielle… On propose à chaque participant.e de venir avec une gourmandise à partager et le Nombril du Monde offre le chocolat chaud !

Alors que vous soyez bénévole, habitant.e ou de passage à Pougne-Hérisson

Venez vous réchauffer et vous réconforter collectivement avant les fêtes de fin d’année ! .

Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

L’événement Goûter de Noël Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2025-12-10 par CC Parthenay Gâtine