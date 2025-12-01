Goûter de Noël

Salle Polyvalente Saint-Priest-d’Andelot Allier

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez célébrer Noël en famille ! Au programme atelier graff, délicieux goûter et jeux pour petits et grands. Une après-midi festive dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Salle Polyvalente Saint-Priest-d’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 03 71

English :

Come and celebrate Christmas with the whole family! On the program: graffiti workshop, delicious snack and games for young and old. A festive afternoon in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Goûter de Noël Saint-Priest-d’Andelot a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme Val de Sioule