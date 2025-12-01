Goûter de Noël Saint-Priest-d’Andelot
Goûter de Noël
Salle Polyvalente Saint-Priest-d’Andelot Allier
–
Date : 
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Venez célébrer Noël en famille ! Au programme atelier graff, délicieux goûter et jeux pour petits et grands. Une après-midi festive dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Salle Polyvalente Saint-Priest-d’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 03 71
English :
Come and celebrate Christmas with the whole family! On the program: graffiti workshop, delicious snack and games for young and old. A festive afternoon in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Goûter de Noël Saint-Priest-d’Andelot a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme Val de Sioule