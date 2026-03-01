Gouter de pâques au Café Perché Le Café Perché Gassin
Gouter de pâques au Café Perché Le Café Perché Gassin lundi 30 mars 2026.
Gouter de pâques au Café Perché
Le Café Perché 9 place Neuve Gassin Var
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
1€ pour un enfant malade
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 16:30:00
fin : 2026-03-30 18:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Célébrez l’arrivée du printemps lors d’un moment convivial et chaleureux avec l’association Mes Meilleures Fêtes ! Diane vous donne rendez-vous, au Café Perché à Gassin, pour un événement spécial Pâques placé sous le signe de la bonne humeur.
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Le Café Perché 9 place Neuve Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 66 50 97 44 mesmeilleursfetes@hotmail.com
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English :
Celebrate the arrival of spring with the Mes Meilleures Fêtes association! Diane invites you to join her at the Café Perché in Gassin for a special Easter event.
L’événement Gouter de pâques au Café Perché Gassin a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Gassin