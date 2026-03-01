Gouter de pâques au Café Perché Le Café Perché Gassin

Gouter de pâques au Café Perché

Le Café Perché 9 place Neuve Gassin Var

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

1€ pour un enfant malade

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 16:30:00

fin : 2026-03-30 18:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Célébrez l’arrivée du printemps lors d’un moment convivial et chaleureux avec l’association Mes Meilleures Fêtes ! Diane vous donne rendez-vous, au Café Perché à Gassin, pour un événement spécial Pâques placé sous le signe de la bonne humeur.

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Le Café Perché 9 place Neuve Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 66 50 97 44 mesmeilleursfetes@hotmail.com

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English :

Celebrate the arrival of spring with the Mes Meilleures Fêtes association! Diane invites you to join her at the Café Perché in Gassin for a special Easter event.

L’événement Gouter de pâques au Café Perché Gassin a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Gassin