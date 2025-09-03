Goûter de rentrée à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Goûter de rentrée à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 3 septembre 2025.
Goûter de rentrée à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 17:00:00
fin : 2025-09-03
Date(s) :
2025-09-03
On ne se laisse pas abattre ! Moment convivial par excellence, le goûter des rentrées vous remonte le moral ! Crêpes offertes. Adapté aux enfants.
Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
English : Goûter de rentrée à l’Escarbille
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Goûter de rentrée à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-08-25 par OT CdC Coeur du Perche