Goûter de rentrée à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Goûter de rentrée à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 4 mars 2026.
Goûter de rentrée à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 17:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
C’est la rentrée mais encore un peu les vacances pour d’autres ! Bref, on va s’accorder autour d’une crêpe offerte par l’Escarbille !
Adapté aux enfants.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goûter de rentrée à l’Escarbille
L’événement Goûter de rentrée à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche