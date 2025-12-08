Goûter de Saint Nicolas Foyer du Club de l’Age d’Or Raon-l’Étape
Goûter de Saint Nicolas Foyer du Club de l'Age d'Or Raon-l'Étape lundi 8 décembre 2025.
Goûter de Saint Nicolas
Foyer du Club de l'Age d'Or 2 Rue George Clémenceau Raon-l'Étape Vosges
Gratuit
Gratuit
Lundi 2025-12-08 15:00:00
2025-12-08 17:00:00
2025-12-08
Les membres de l'équipe du Secours Catholique sont heureux de vous inviter à leur goûter de Saint Nicolas. Tout public
Foyer du Club de l'Age d'Or 2 Rue George Clémenceau Raon-l'Étape 88110 Vosges Grand Est +33 6 74 65 79 40
Members of the Secours Catholique team are delighted to invite you to their St Nicholas tea party.
