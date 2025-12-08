Goûter de Saint Nicolas Foyer du Club de l’Age d’Or Raon-l’Étape

Goûter de Saint Nicolas

Foyer du Club de l'Age d'Or 2 Rue George Clémenceau Raon-l'Étape Vosges

Gratuit

Lundi 2025-12-08 15:00:00

2025-12-08 17:00:00

2025-12-08

Les membres de l’équipe du Secours Catholique sont heureux de vous inviter à leur goûter de Saint Nicolas.Tout public

Foyer du Club de l'Age d'Or 2 Rue George Clémenceau Raon-l'Étape 88110 Vosges Grand Est +33 6 74 65 79 40

English:

Members of the Secours Catholique team are delighted to invite you to their St Nicholas tea party.

L’événement Goûter de Saint Nicolas Raon-l’Étape a été mis à jour le 2025-12-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES