GOUTER DE SORCIERE et SOIREE DANSANTE Mesquer

GOUTER DE SORCIERE et SOIREE DANSANTE
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
16h30-19h GOUTER DE SORCIERE bonbons et gâteaux.
A partir de 20h Soirée El noche de los muertos atelier maquillage, leches-doigts mexicains
22h: concert de MEZCAL BOMBA (soirée réservée aux adultes) .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
