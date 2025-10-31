GOUTER DE SORCIERE et SOIREE DANSANTE Mesquer

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31

2025-10-31

16h30-19h GOUTER DE SORCIERE bonbons et gâteaux.
A partir de 20h Soirée El noche de los muertos atelier maquillage, leches-doigts mexicains
22h: concert de MEZCAL BOMBA (soirée réservée aux adultes)   .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41  centralcafe.mesquer@gmail.com

