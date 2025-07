Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Domaine Laroppe Bruley

253 Rue de la République Bruley Meurthe-et-Moselle

Le goûter de Stanislas se déroule dans une petite cour pavée du Domaine Laroppe, à l’ombre d’une treille de vigne.

Il est composé d’une dégustation de méthode traditionnelle Stanislas, accompagnée de babas à la mirabelle et de Bergamotes de Nancy, les mets préférés du roi Stanislas. Pour les enfants, des sirops et biscuits sont proposés.

En cas d’intempéries, le goûter a lieu dans un caveau du Domaine Laroppe.

Réservation obligatoire

12 personnes maximum reçues conjointement.

Pour les groupes supérieurs à 12 personnes, ou pour une autre date, merci de nous contacter.Tout public

253 Rue de la République Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 11 04 contact@domaine-laroppe.fr

English :

Le goûter de Stanislas takes place in a small cobbled courtyard at Domaine Laroppe, in the shade of a vine trellis.

It includes a tasting of the traditional Stanislas method, accompanied by mirabelle plum babas and Bergamotes de Nancy, King Stanislas’ favorite dishes. For children, syrups and cookies are available.

In case of inclement weather, the afternoon tea takes place in a Domaine Laroppe cellar.

Reservations required

12 people maximum received together.

For groups of more than 12 people, or for another date, please contact us.

German :

Der Imbiss von Stanislas findet in einem kleinen gepflasterten Hof der Domaine Laroppe im Schatten eines Weinspaliers statt.

Sie besteht aus einer Verkostung der traditionellen Methode Stanislas, begleitet von Babas à la mirabelle und Bergamotes de Nancy, den Lieblingsspeisen des Königs Stanislas. Für Kinder werden Sirupe und Kekse angeboten.

Bei schlechtem Wetter findet der Imbiss in einem Weinkeller der Domaine Laroppe statt.

Reservierung erforderlich

maximal 12 Personen, die gemeinsam empfangen werden.

Für Gruppen mit mehr als 12 Personen oder für ein anderes Datum kontaktieren Sie uns bitte.

Italiano :

Il tea party Stanislas si svolge in un piccolo cortile acciottolato del Domaine Laroppe, all’ombra di un traliccio di vite.

Consiste in una degustazione del metodo tradizionale Stanislas, accompagnata da babà di prugne mirabelle e Nancy Bergamotes, i piatti preferiti di Re Stanislas. Per i bambini sono disponibili sciroppi e biscotti.

In caso di maltempo, il tè pomeridiano si terrà in una cantina del Domaine Laroppe.

Prenotazione obbligatoria

verranno accolte un massimo di 12 persone insieme.

Per gruppi di più di 12 persone o per un’altra data, vi preghiamo di contattarci.

Espanol :

La merienda Stanislas tiene lugar en un pequeño patio pavimentado del Domaine Laroppe, a la sombra de un emparrado.

Consiste en una degustación del método tradicional Stanislas, acompañada de babas de ciruela mirabel y Nancy Bergamotes, los platos preferidos del rey Stanislas. Se ofrecen jarabes y galletas para los niños.

En caso de mal tiempo, la merienda se celebrará en una bodega del Domaine Laroppe.

Reserva obligatoria

se acogerá a un máximo de 12 personas juntas.

Para grupos de más de 12 personas, o para otra fecha, póngase en contacto con nosotros.

