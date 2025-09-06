Goûter débat La relativité du temps Moulin Peyre Mouriès

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 15h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Participez à un goûter débat au Moulin Peyre à Mouriès, samedi 6 septembre à partir de 15h !

Organisé par l’association Symposium

Lieu Moulin Peyre, Salle des arts plastiques



Goûter débat sur le thème La relativité du temps

Prendre, donner, voler, gérer, tuer, arrêter, économiser … le temps.

Autant d’expressions pour parler de la relativité, de la temporalité et de nos ressentis face au temps.

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »



Le P’tit Déj Débat est une rencontre mensuelle ouverte à tous pour échanger en toute convivialité et avec bienveillance autour de sujets du quotidien.

Animé par Symposium, association de thérapeutes.

Ouvert à toutes et tous.



Inscription en ligne sur le site Helloasso ou par mail auprès de l’association .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 89 05 98 symposium.alpilles@gmail.com

English :

Join us for afternoon tea and discussion at Moulin Peyre in Mouriès on Saturday, 6 September, starting at 3 p.m.!

German :

Italiano :

Unitevi a noi per un dibattito pomeridiano sul tè al Moulin Peyre di Mouriès, sabato 6 settembre dalle 15.00!

Espanol :

Únase a nosotros en una tarde de té-debate en el Moulin Peyre de Mouriès, el sábado 6 de septiembre a partir de las 15.00 horas

