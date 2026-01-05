Goûter débat le Zéro Déchet à notre portée Cense des Possibles Darcey

Goûter débat le Zéro Déchet à notre portée

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07

Et si dans nos bonnes résolutions, on diminuait nos déchets? La cheffe de la Cense des Possibles vous prépare un goûter fait maison, à déguster tout en discutant de ce vaste sujet comment les diminuer ? Comment ne pas les produire ? Un petit atelier de produit ménager fait maison complètera ce temps d’échange. 5 € pour le goûter, L’animation au chapeau pour l’atelier. Prévoir un petit contenant.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien-être. .

