Goûter-débat

Musée Voulgre Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Un moment simple et convivial pour imaginer ensemble l’avenir du musée:

Et si nous prenions un temps pour rêver l’avenir de notre musée un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la convivialité et de la réflexion collective autour du musée voulgre la rencontre débutera par une visite guidée gratuite du musée à 16h, puis place à un goûter-débat ouvert à tous jusqu’à 17h30 chacun pourra partager ses envies, ses idées, ses rêves pour faire vivre le musée nouvelles animations, expositions, journées à thème…

toutes les propositions seront les bienvenues ! .

Musée Voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 13 47 77

L’événement Goûter-débat Mussidan a été mis à jour le 2025-11-09 par Vallée de l’Isle en Périgord