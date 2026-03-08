Goûter-Découverte BABY Gym Gymnastes Omnisport Champdeniers

Goûter-Découverte BABY Gym

Gymnastes Omnisport Collège Léo DESAIVRE Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Jouer, grimper, rouler, s’amuser, développer la motricité, sociabiliser, partager un moment en famille … c’est tout ça qu’apporte la gymnastique ! Les Gymnastes de l’Égray organisent une porte ouverte pour faire découvrir la section BABY Gym et rendre accessible l’activité physique aux enfants du territoire. C’est donc l’occasion de venir essayer la gym, poser vos questions à nos bénévoles et partager un goûter avec nous. Destinée aux enfants de 18 mois à 5 ans. Encadré par une Bénévole diplômée Animatrice BABY Gym. .

Gymnastes Omnisport Collège Léo DESAIVRE Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 76 25 58 gym.egray@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter-Découverte BABY Gym

L’événement Goûter-Découverte BABY Gym Champdeniers a été mis à jour le 2026-03-05 par CC Val de Gâtine