Goûter-dédicace avec Évelyne BRISOU – PELLEN. Place Gilles Possémé Saint-Marcel

Informations pratiques

Saint-Marcel

Goûter-dédicace avec Évelyne BRISOU – PELLEN.

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Autrice de romans jeunesse, plus particulièrement historiques, Évelyne Brisou-Pellen a reçu de nombreux prix, dont celui des Incorruptibles en 2015 pour Liam et la Carte d’Éternité, le premier tome de la série Le Manoir (Bayard). Chez Albin Michel

Jeunesse, elle est l’autrice de La Maison des enfants trouvés (2022) et de la série Agatha, Charlie et moi (2024). Elle vit en Ille-et-Vilaine. .

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

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English :

L’événement Goûter-dédicace avec Évelyne BRISOU – PELLEN. Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande