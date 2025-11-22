Gouter Dédicace Saint-Valery-en-Caux

Gouter Dédicace

Goûter dédicace avec Valèrie Duclos, journaliste culinaire autour de son dernier livre gourmand à la Table de la Comtesse de Ségur

Ce rendez-vous est également l’occasion de découvrir le livre au fil de l’eau , réalisé dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste.

Samedi 22 novembre à partir de 15h.

Gratuit , sur inscription

Tél 02 35 97 23 35 ou accueil-mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr .

