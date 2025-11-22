Gouter Dédicace Saint-Valery-en-Caux
Gouter Dédicace Saint-Valery-en-Caux samedi 22 novembre 2025.
Gouter Dédicace
Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Goûter dédicace avec Valèrie Duclos, journaliste culinaire autour de son dernier livre gourmand à la Table de la Comtesse de Ségur
Ce rendez-vous est également l’occasion de découvrir le livre au fil de l’eau , réalisé dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste.
Samedi 22 novembre à partir de 15h.
Gratuit , sur inscription
Tél 02 35 97 23 35 ou accueil-mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr .
Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35 accueil-mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr
English : Gouter Dédicace
