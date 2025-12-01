Goûter-dédicaces mots fléchés géants ! SEW Morlaix

Goûter-dédicaces mots fléchés géants !

SEW Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

2025-12-21

Jujubier, créateur infatigable de grilles géantes de mot fléchés, sera chez Dialogues Morlaix le 21 décembre pour vous rencontrer !

Après uné séance de dédicace de 10h30 à 12h30 chez Dialogues Morlaix, au centre-ville, vous pourrez venir le retrouver autour d’un goûter dans notre annexe au SEW, de 15h30 à 17h30, pour échanger avec lui et repartir avec une dédicace ! .

SEW Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

