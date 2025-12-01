Goûter-dédicaces mots fléchés géants ! SEW Morlaix
Goûter-dédicaces mots fléchés géants ! SEW Morlaix dimanche 21 décembre 2025.
Goûter-dédicaces mots fléchés géants !
SEW Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:30:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Jujubier, créateur infatigable de grilles géantes de mot fléchés, sera chez Dialogues Morlaix le 21 décembre pour vous rencontrer !
Après uné séance de dédicace de 10h30 à 12h30 chez Dialogues Morlaix, au centre-ville, vous pourrez venir le retrouver autour d’un goûter dans notre annexe au SEW, de 15h30 à 17h30, pour échanger avec lui et repartir avec une dédicace ! .
SEW Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Goûter-dédicaces mots fléchés géants ! Morlaix a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAIE DE MORLAIX