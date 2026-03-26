Goûter des ados LSF/FR : spécial Mordus du manga ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Goûter des ados LSF/FR : spécial Mordus du manga ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris mercredi 8 avril 2026.
Les Mordus du manga, c’est reparti pour un tour !
Nous t’invitons à un goûter pour partager tes lectures et débattre autour de la sélection des Mordus avec les autres lecteurs, lectrices et les bibliothécaires. Tu as adoré, détesté ? Parlons-en !
mercredi 8 avril, 17h
ados (10-15 ans)
sur inscription à partir du 8 mars
en présence d’interprètes LSF/FR
En présence d’interprètes LSF/FR. Tu as entre 10 et 15 ans et tu es mordu.e de mangas ? Rejoins-nous pour partager tes coups de coeur !
Le mercredi 08 avril 2026
de 17h00 à 18h45
gratuit Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-08T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T17:00:00+02:00_2026-04-08T18:45:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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