Goûter des aînés

Centre socio-culturel Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Goûter des aînés avec concert année 1948 à nos jours par Marc Le Corre , offert part la municipalité de Cloyes-les-Trois-Rivières et le CCAS. Informations & réservations auprès de la Maison des Services. A partir de 70 ans.

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Centre socio-culturel Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 65 80

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English :

Goûter des aînés with concert from 1948 to the present day by Marc Le Corre , offered by the municipality of Cloyes-les-Trois-Rivières and the CCAS. Information & reservations at the Maison des Services. Age 70 and over.

L’événement Goûter des aînés Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GRAND CHATEAUDUN