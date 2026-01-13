Goûter des aînés Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan

Goûter des aînés

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par adulte de moins de 75 ans ou résidant hors de Saint-Sulpice-de-Royan

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Le CCAS de Saint-Sulpice-de-Royan vous invite à son goûter des aînés 2026 ! Cette édition sera sous le thème et dans l’esprit Guinguette !

.

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07 accueil@saint-sulpice-de-royan.fr

English :

The Saint-Sulpice-de-Royan CCAS invites you to its 2026 seniors’ tea party! This year’s theme is Guinguette !

