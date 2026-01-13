Goûter des aînés Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan
Goûter des aînés Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan dimanche 8 février 2026.
Goûter des aînés
Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par adulte de moins de 75 ans ou résidant hors de Saint-Sulpice-de-Royan
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Le CCAS de Saint-Sulpice-de-Royan vous invite à son goûter des aînés 2026 ! Cette édition sera sous le thème et dans l’esprit Guinguette !
.
Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07 accueil@saint-sulpice-de-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Sulpice-de-Royan CCAS invites you to its 2026 seniors’ tea party! This year’s theme is Guinguette !
L’événement Goûter des aînés Saint-Sulpice-de-Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Royan Atlantique